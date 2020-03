Tijdelijk 24 uur laden en lossen in verband met coronacrisis

GEM. RHEDEN – Om de bevoorrading van winkels niet te hinderen, heeft het college van de gemeente Rheden besloten de laad- en lostijden tot en met 5 april te verruimen. Tot nu toe mochten vrachtwagens tussen 7.00 en 19.00 uur hun goederen lossen, nu mag dat 24 uur per dag.

Voor winkels in alle segmenten, waaronder die in de vitale sectoren zoals bakkers, slagers en supermarkten, is de bevoorrading op dit moment ingewikkelder.

Ze ondervinden hinder van de (beperkte) bestaande laad- en lostijden. “De verruiming zorgt voor een betere bevoorrading van winkels die hun openingstijden aanpassen of voor bijvoorbeeld supermarkten, bakkers en slagers die meer leveringen krijgen vanwege de coronacrisis”, aldus de gemeente Rheden.

De gemeente benadrukt dat het om een tijdelijke maatregel gaat. “Deze verruiming stopt in elk geval na de crisis en de laad- en lostijden gaan dan weer terug naar de oorspronkelijke tijden: van 7.00 tot 19.00 uur.”

Overlast

De verruiming van de tijden zou kunnen leiden tot overlast voor omwonenden. Door het coronavirus is er echter een uitzonderlijke situatie ontstaan en is een optimale bevoorrading van alle winkels hard nodig, meent het college. “Ook op tijden waarop de gemeente dat normaal gesproken liever niet zou toestaan.

Omdat de situatie door het coronavirus zo urgent is, kan er niet eerst een onderzoek plaatsvinden naar de effecten voor de omwonenden van winkels.”

Mochten omwonenden toch ernstige hinder ondervinden van het laden en lossen, dan kunnen zij contact opnemen met de gemeente via tel. 026 – 4976911.

Dan kijkt de gemeente of er een andere (passende) oplossing mogelijk is.