Team PA focust zich op 2021 na annuleren Alpe d’ HuZes

RHEDEN – Het zat er al even aan te komen: Alpe ‘d HuZes editie 2020 is afgelast en een jaar opgeschoven. Dat betekent voor Team PA uit Rheden dat ze een jaar later dan gepland naar Frankrijk afreist. Het team zou dit jaar voor de tiende keer meedoen aan het evenement en is vastbesloten het jubileum in 2021 nog meer glans te geven.

Vanwege de huidige coronacrisis kon de organisatie niet anders dan besluiten het evenement een jaar op te schuiven. Met de doorstart blijven de persoonlijke- en teamactiepagina’s doorlopen. Voor de leden van Team PA is het natuurlijk een teleurstelling, maar ze richten de blik direct weer vooruit. “Laten we er dan in 2021 voor zorgen dat we met z’n allen werkelijk een recordbedrag binnenhalen in de strijd tegen kanker”, aldus Teamcaptain Martin de Vries.

Hij en de andere teamleden leven heel erg mee met de mensen die nu te maken hebben met het virus. “Onze aandacht gaat nu echt uit naar al die mensen de zijn overleden en nog gaan overlijden door dit virus. Een strijd die veel mensen ook tegen de ziekte kanker voeren. Als we straks hopelijk de strijd met dit virus gewonnen hebben, dan strijden we nog wel steeds met kanker. Dagelijks gaan er 128 mensen in Nederland dood aan kanker. Daar blijven wij ons vol voor inzetten.”

Team PA zou dit jaar voor de tiende keer meedoen aan Alpe d’HuZes, het grote evenement waarbij sporters zoveel mogelijk geld inzamelen door lopend, per fiets of op wat voor manier dan ook de berg Alpe d’Huez in Frankrijk te beklimmen. In al die jaren werd er al meer dan 250.000 euro opgehaald in verschillende samenstellingen van het team.