Succesvolle informatiemiddag over zonneveld De Bocht

DIEREN – De realisatie van zonneveld De Bocht in Dieren is een flinke stap dichterbij gekomen, melden de initiatiefnemers. Op zaterdag 7 maart kwamen 72 inwoners van Rheden, maar voornamelijk uit Dieren, naar De Toren aan de Hogestraat om zich te laten informeren over het zonneveld.

Alle aspecten van het zonneveld De Bocht kwamen aan de orde: de inrichting van het terrein, de kosten voor aanleg, de financiering via een bijdrage van participanten, een lening en een aan te vragen SDE-subsidie, over hoeveel jaar de investering wordt terugbetaald en het verwachte rendement van de investering, Maar ook over hoe mooi het is om als inwoners gezamenlijk de schouders te zetten onder een duurzaam project. Veel van de bezoekers gaven aan financiële deelname te overwegen. Het veld levert naar verwachting tussen de 3 en 5 procent rendement op.

Op het veld gaan 3380 panelen 1.25 megawatt opwekken, goed voor het verbruik van 415 huishoudens. De totale kosten zijn 900.000 euro waarvan een belangrijk deel wordt ingelegd door inwoners. Zij zijn daarmee ook eigenaar van het zonnepanelen veld voor een periode van 25 jaar. Belangstellenden die mee willen doen, kunnen een voorinschrijving doen op de website van Energiecoöperatie Rijn en IJssel, rijnenijsselenergie.nl.