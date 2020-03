Streep door Posbank Challenge

RHEDEN – De Posbank Challenge, een groot sportevenement op en rond de Posbank, gaat niet door. Het evenement, bedoeld om geld op te halen voor de komende editie van de Alpe ‘d HuZes, zou op 4 april plaatsvinden. De omvangrijke organisatie in combinatie met het tegenvallende aantal inschrijvingen hebben geleid tot de afgelasting.

Het evenement werd in het leven geroepen door Team Pa uit Rheden. Zij doen dit jaar voor de tiende keer mee aan de Alpe ‘d HuZes in Frankrijk en wilden iets bijzonders doen om dat jubileum op te luisteren. Maar nadat de inschrijving voor de verschillende onderdelen van het evenement in januari werd geopend, kwamen er te weinig aanmeldingen binnen. Teamcaptain Martin de Vries baalt ontzettend van de afgelasting, maar noemt de beslissing onvermijdelijk. “Het is een grote organisatie, waarvoor we veel vrijwilligers nodig hebben, wegen moeten afsluiten, parcours moeten uitzetten en tal van voorbereidingen moeten treffen. Dan kun je dat niet door laten gaan als je straks een handjevol deelnemers zal ontvangen. Dat staat niet in verhoudin”, aldus de organisatie.

Hoewel de kans natuurlijk aanwezig is dat veel mensen zich in deze maand nog hadden ingeschreven, wil de organisatie dat risico niet nemen. “Het kan natuurlijk zijn dat het straks heel mooi weer is en mensen op die dag hadden besloten toch te komen, maar daar kunnen we gewoon niet op gokken. Dat is te onzeker”, concludeert de organisatie. De mensen die zich al hadden ingeschreven of als vrijwilliger hadden aangemeld krijgen bericht. “We zijn hen natuurlijk wel heel dankbaar en balen ervan ze nu te moeten teleurstellen.”

Nu er een streep staat door de Posbank Challenge gaat de aandacht van de teamleden weer vol richting de andere acties die ze organiseren om geld op te halen. “Want daar gaat het uiteindelijk om. Zoveel mogelijk geld ophalen om onderzoek te doen naar die verschrikkelijke ziekte. Dat is het doel en daar zetten we ons dit jaar ook weer vol voor in”, besluit de Vries namens de organisatie.