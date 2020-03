Stichting CvB Fonds opgericht

BEEKBERGEN – Vorig jaar is vanuit een nalatenschap de Stichting Cornelis van Beek Fonds opgericht. Het betreft een steunfonds dat als doelstelling heeft het periodiek of incidenteel verstrekken van donaties, giften of leningen aan personen, instellingen of organisaties die woonachtig, werkzaam of actief zijn in de regio Beekbergen of Apeldoorn en omgeving. Het moet, bij voorkeur, gaan om incidentele of periodieke ondersteuning en hulp aan die personen in de gevallen waarin de reguliere zorg- en vergoedingsinstanties niet kunnen of mogen voorzien. Hier kunnen ook onder begrepen zijn studiebijdragen en/of leningen voor het volgen van een opleiding of voor scholing.

www.cornelisvanbeekfonds.nl