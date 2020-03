Sobermaaltijd Beraad van Kerken

LOENEN – Het Beraad van Kerken in Loenen houdt op woensdag 25 maart weer een sobermaaltijd in het parochiehuis in Loenen. Het is een moment van bezinning op de veertig dagentijd (vastentijd) met een korte overdenking en een sobere maaltijd. Medewerking zal worden verleend door pastor I. Kantoci en dominee M. Oostenbrink.

De collecte gaat naar Vastenactie Nederland ten bate van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Een presentatie over de Vastenactie 2020 ‘Werken aan je toekomst’ zal verzorgd worden door Petra Janssen, regiocoördinator van de Vastenactie Nederland. Het programma begint om 18.00 uur.

Wie mee wil doen met de sobermaaltijd dient zich voor 20 maart op te geven bij Jozien Evers, tel. 055 – 5051991, jgevers@okanet.nl, of Tonny van Hensbergen, tel. 055 – 5051014 of tvhensbergen@hetnet.nl. In de beide kerken liggen ook intekenlijsten.