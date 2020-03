Slechtvalken broeden weer in Martinitoren

DOESBURG – De slechtvalken die in de Doesburgse Martinitoren wonen, hebben dit jaar vier eitjes. Op donderdag 12 maart legde het vrouwtje van het paar slechtvalken het eerste ei in de nestkast bovenin de toren van de kerk. 53 uur later, op zaterdag 14 maart, legde ze het tweede ei. Weer 53 uur later, op dinsdag 17 maart, werd het derde ei gelegd. Het vierde ei werd op donderdag 19 maart gelegd, nu ruim 54 uur na het derde. Daarmee zal het legsel wel compleet zijn, denkt de werkgroep Slechtvalken Doesburg. Nu is het afwachten hoe het verder gaat. De afgelopen jaren werd een aantal jonge slechtvalken na het uitvliegen op straat gevonden. De jongen beheersen de eerste dagen de kunst het vliegen nog niet echt. Begin dit jaar is er voor de nestkast een rooster geplaatst. Hierop kunnen de jongen nog een paar dagen met hun vleugels oefenen voor ze met hun eerste vlucht beginnen.