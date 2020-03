Schilderen voor de vrijheid

BRUMMEN – In mei wordt 75 jaar vrijheid gevierd. Ook in Brummen worden allerlei activiteiten gehouden om uiting te geven aan 75 jaar vrijheid. Op woensdag 25 maart kan er in de Pancratiuskerk in Brummen geschilderd worden. Inspiratie kunnen de deelnemers halen uit een verhaal gedicht of herinnering. Om half 10 wordt er gestart met koffie of thee. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Opgeven kan tot uiterlijk 17 maart onder vermelding van naam, telefoonnummer of mailadres bij Ank van der Woude via tel, 0640941208 of ankvdwoude@live.nl, of bij Sienke Steen, gst1@xs4all.nl, tel. 0654262470.