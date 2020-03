Schaapskooi voorlopig dicht

RHEDEN – De Stichting Rhedense Schaapskudde heeft besloten de schaapskooi in ieder geval tot en met 6 april volledig te sluiten. Dit betekent dat ook de Lammetjesdag van 29 maart is afgelast. Het coronavirus en de maatregelen die daartegen worden genomen hebben grote maatschappelijke en economische gevolgen. Dit geldt ook voor de schaapskudde. De beherende stichting is voor een groot deel financieel afhankelijk van opbrengsten uit adopties en Lammetjesdag. Het adopteren van een lammetje is nog steeds mogelijk via www.schaapskudde.nl, al is het de komende periode even afwachten of en wanneer de ‘adoptieouders’ hun lammetje kunnen bezoeken. De stichting hoopt op begrip en hoopt later in het jaar alsnog een bijzonder evenement bij de schapen aan te kunnen bieden.