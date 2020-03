Rotonde Rheden heeft nieuwe adoptant

RHEDEN – De rotonde ter hoogte van de Snippendaalseweg in Rheden heeft vanaf donderdag 12 maart twee nieuwe adoptanten. Maurice Krechting en Harm Dijkhuis, eigenaars van de woonwinkel De Heeren aan de Groenestraat 47 in Rheden, adopteren het middengedeelte van deze rotonde.

De gemeente Rheden biedt bewoners en ondernemers de mogelijkheid om openbaar groen te adopteren. Ondernemers mogen in ruil daarvoor reclame maken op de rotonde. Op ongeveer 300 plaatsen in de gemeente zijn groenadoptanten actief. Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van een stukje openbaar groen.

Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet het geadopteerde groen wel zijn functie houden en openbaar toegankelijk blijven. De gemeente biedt ondersteuning met advies, eventueel ophalen van snoeiafval en zo nodig vervanging van dode planten en struiken.

Foto: Wethouder Marc Budel helptMaurice Krechting en Harm Dijkhuis met het plaatsen van het reclamebord op de rotonde.