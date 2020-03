Rick Evers: Bal

Als ik vroeger in de huiskamer voetbalde, kreeg ik eerst een waarschuwing. Als mijn ouders in een goede bui waren, volgde ook nog een tweede. Maar de derde keer pakten ze toch echt de bal af. Eigen schuld. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen.

Ik moest eraan denken toen ik op het nieuws overal foto’s voorbij zag komen van overvolle parken en stranden. Veel winkels zijn dicht, maar we gaan wel met honderd mensen gezellig in het park wandelen. Uit eten kan niet meer, maar we staan wel schouder aan schouder voor de viskraam. Sportclubs zijn dicht, maar in de buurtspeeltuintjes spelen alle kinderen gezellig samen.

Wat bezielt ons? Sinds wanneer zijn wij Nederlanders zo’n stronteigenwijs volkje? Waarom hebben wij een minister-president nodig die drie keer moet zeggen dat we afstand van elkaar moeten houden? Nee, maar wij zijn niet verkouden. We voelen ons prima. Het is zulk lekker weer. De buitenlucht is gezond. De kinderen moeten toch buiten spelen. Wat. Een. Kutsmoesjes. Gewoon luisteren. Dat is wat we moeten doen.

Hoe moeilijk kan het zijn. Ga het huis schoonmaken. Pak het binnenschilderwerk op. Maak een puzzel van duizend stukjes. Bespring elkaar. Maak eindelijk eens een fotoalbum van die duizenden foto’s op je telefoon. Doe belastingaangifte. Verras je partner en bestel een leuk cadeau online. Stuur lieve post naar opa en oma. Verwijder het pluis uit je wasdroger. Leer servetten vouwen in de vorm van zwanen. Verzamel recepten om eens echt lekker te koken.

Of luister niet naar onze overheid. Kun je ook doen. Blijf het rustig allemaal overdreven vinden en ga lekker met elkaar naar buiten. Maar dan straks niet zeuren als Rutte echt de bal afpakt en we allemaal een formuliertje nodig hebben om de straat op te gaan. Want dan is het eigen schuld. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen.