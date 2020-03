Retrospectief: SS marcheert door Rheden

In het kader van 75 jaar bevrijding besteden we in deze rubriek wat extra aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Vandaar deze foto, gemaakt in Rheden.

Het is niet bepaald een bevrijdingsplaatje – die zijn er sowieso niet van het dorp Rheden. Op deze foto uit april 1943 zien we een detachement soldaten van de Germaanse SS in Nederland marcheren over de Schaarweg in Rheden. Ze zijn kort daarvoor met het Rhedense veer overgestoken vanuit Giesbeek en op weg naar Ellecom. Daar was zoals bekend op landgoed Avegoor de SS Schule Avegoor gevestigd. Op die locatie werden vanaf 1 november 1942 Nederlandse mannen klaargestoomd voor dienst in de SS. Het belang van die opleiding en deze rekruten was de werving die daarvan uitging in Nederland van mannen voor de Waffen SS. Die werden samengebracht in de SS Divisie Wiking. Naar schatting zo’n 25.000 Nederlanders deden dienst in de Waffen SS. Velen van hen werden naar het Oostfront gestuurd en een groot aantal van hen sneuvelde daar in de ‘strijd tegen de Bolsjewieken’.

De Waffen SS werd uiteindelijk een vergaarbak van nationaliteiten. Waar in het Duitse leger, de Wehrmacht, geen andere nationaliteiten dan Duitsers dienst mochten (en vooral ook moesten) doen, werd de SS steeds meer een vergaarbak van mannen die om uiteenlopende redenen toetraden. Een belangrijke reden voor dienst bij de SS was de strijd tegen het communisme. De Waffen SS telde veel eenheden uit Arische landen als Nederland, België, Oostenrijk, Denemarken en Noorwegen, maar naarmate de oorlog vorderde ook uit andere landen, zoals Bosnische moslims, Hongaren, Russen, Oekraïners, Esten, Letten, Wit-Russen, Italianen en zelfs Britten.

De hierbij afgedrukte foto is gemaakt door SS Bildberichter S. Fritz. Hij volgde die dag de rekruten van Avegoor op de voet. Hij maakte ook de bekende foto van deze groep op het Rhedense veer en onderweg op de Middachter Allee.

Een paar maanden later was hij er weer, toen om foto’s te maken van SS Führer Heinrich Himmler die het complex op Avegoor bezocht in het gezelschap van onder meer NSB-leider Mussert en Rauter, de Duitse politiechef in Nederland.