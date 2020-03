Retrospectief: Geen water in kanaal zonder sprengen

Toen in 1862 werd besloten om een kanaal aan te leggen van Hattem naar Dieren kwam ook de watervoorziening ter sprake. Om het water in het kanaal op peil te houden moesten er sprengen worden gegraven voor een regelmatige watertoevoer. In 1866 was het zover. Het kanaal werd geopend en de schippers konden van Hattem via Apeldoorn naar Dieren varen.

In de jaren daarvoor moesten er nog tal van problemen worden opgelost, zoals de verwerving van de gronden en het graven van de sprengen.

Eerst werd de, zoals bekend staat, Watervalspreng in Loenen gegraven. Het eerste en tevens hoogste deel werd de Vrijenbergerspreng (circa 6 km) genoemd en het laatste deel tot kanaal de Veldhuizerspreng (ook 6 km). In goede tijden leverde de spreng veel water: zo’n twaalfduizend kubieke meter per etmaal. Later liep dit terug naar zesduizend.

De spreng werd niet gegraven als toeristische attractie, maar het hoofddoel ervan was de voeding van het Apeldoornsch Kanaal. Het moet in die tijd een gigantisch karwei zijn geweest. De spreng is met schop en kruiwagen uitgegraven! In het kader van de werkverschaffing maakte men verschillende watervallen. De grootste is gelegen bij de Beekbergerweg waar het water in vier vallen naar beneden klatert. Deze waterval is de grootste (diepste) van Nederland. Samen met de andere vallen is het verval ruim 15 meter. De waterval is nog een topper voor toeristen. In de zomer komen er dagelijks honderden mensen.

In 1863 dienden de eerste problemen met de waterstand in het kanaal zich al aan. De Watervalspreng kon niet genoeg water aanvoeren. Er werd gekeken naar andere bronnen om het kanaal te voeden. In Oosterhuizen werd in de Liedermark een extra spreng gegraven. Nabij de Witte Kruisweg kwamen nieuwe bronnen. Ook de Kayersbeek werd gegraven voor de voeding van het kanaal.

Bij Loenen, vlakbij de Zilvense brug, stroomt nog een beek. Dit is de oude beek die ontspringt bij De Berkel op het terrein van kasteel Ter Horst. Deze beek kon nu uitmonden in het kanaal. Rijkswaterstaat moest wel waterrechten betalen aan het kasteel.

Als de beken teveel water aanvoerden kon dit via de sluizen in Dieren geloosd worden op de Ijssel.