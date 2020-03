Retrospectief: Canadezen in Doesburg

In deze periode van het jaar kijken we terug op de bevrijding van de Duitse bezetting in 1945. In maart van dat jaar trokken geallieerde troepen op vijf plaatsen in Duitsland de Rijn over. Pas daarna vielen ze Oost- en Noord-Nederland binnen. De geallieerde overmacht was groot, maar in Doesburg hielden fanatieke Duitsers het lang vol. Vlak voor hun aftocht op 15 april 1945 bliezen ze nog enkele belangrijke monumenten op, zoals de toren van de Martinikerk, de molen en de watertoren.

Het 1e Canadese leger van generaal Crerar had de opdracht om het nog bezette Nederland te bevrijden. Dat ging tamelijk voorspoedig. Op 5 april was Angerlo al bevrijd. In sommige plaatsen vertrokken de Duitsers in alle stilte, in andere plaatsen werd hevig verzet geboden. De Duitse troepen bij Doesburg hielden zich schuil in bebouwd gebied. Zoals zo vaak was de burgerbevolking hiervan de dupe.

Doesburg had de pech dat een aantal fanatieke Duitsers zich er had verschanst. Op bevel van hogerhand moesten ze de schipbrug over de IJssel tot het uiterste verdedigen. In de nacht van 3 op 4 april opende het Canadese leger het vuur. Men telde die nacht in Doesburg liefst 20 granaten per minuut. Maar de Duitsers wisten van geen wijken. Het geallieerde artillerievuur ging daarom nog dagenlang door. Duizenden Doesburgers leefden twee weken lang angstig in hun kelders.

Uiteindelijk vertrokken de Duitsers op 15 april. Vlak voor hun aftocht besloot men nog enkele hoge monumenten op te blazen. Plekken waar vandaan de Canadezen een mooi uitzichtpunt hadden. De Doesburgers moesten die dag lijdzaam toezien hoe de trotse toren van de Martinikerk werd verwoest. In zijn val werd ook nog de plaatselijke synagoge verpletterd. De historische binnenstad van Doesburg had door de geallieerde beschietingen en het opblazen van de monumenten een hoge tol betaald. Pas in 1972 was de grootste kerktoren van Gelderland herbouwd.

Op deze ingekleurde foto rolt een Canadese Chevrolet-truck op 16 april 1945 door de Kerkstraat, uitbundig toegezwaaid door een uitzinnige bevolking. Rechts op de voorgrond enkele leden van Binnenlandse strijdkrachten, herkenbaar aan de hun blauwe overall en oranje armband.