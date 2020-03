PvdA-er Jan de Graaf overleden

VELP – Op 8 maart is op 96-jarige leeftijd Jan de Graaf uit Velp overleden. De PvdA afdeling Rheden en Rozendaal herinnert zich Jan als een sociaal democraat van de oude stempel, een oprecht, warm mens en een idealist.

“Jan de Graaf was solidair met mensen die het minder goed hebben. En niet alleen met woorden. Hij startte een huurdersvereniging in de flats Broeckerhave aan de Aalscholversingel in Velp, waar hij woonde, en bewoog hemel en aarde om te voorkomen dat ze verkocht zouden worden aan een private investeerder. Dat is hem helaas niet gelukt”, memoreert de PvdA. “Jan bezat het vermogen om te kunnen redeneren, te discussiëren en je na te laten denken over een mening. Hij was sterk in het debat en had altijd goede argumenten om zijn standpunten kracht bij te zetten. Als er een besluit genomen was, kregen zijn debatpartners een hand en toonde hij zijn belangstelling voor hen.”

Zijn partijgenoten herinneren zich nog goed dat als de Internationale klonk, Jan steevast opstond. “Dat had hij geleerd bij de SDAP en dan vooral bij de AJC, de jongerenvereniging, tijdens de vakanties op de Paasberg bij Vierhouten. Jan kon er smakelijk over vertellen. En natuurlijk kende hij de tekst van de Internationale uit zijn hoofd.”

Jan volgde de Ambachtsschool en werd na zijn diplomering loodgieter en bouwde een succesvol eigen bedrijf op. Niettemin besloot hij tot een loopbaanverandering en werd leraar van de Ambachtsschool aan de boulevard Heuveling in Arnhem. Hij was niet

Jan genoot van een feest op z’n tijd; genieten hoort ook bij het leven vond hij. “Mensen als Jan zijn misschien niet zo geschikt voor de praktische politiek, maar ze vormen het geweten van een politieke partij. Hij is geen raadslid of raadvolger geweest. Het begrip solidair zijn bracht hij in praktijk door mensen te helpen bij tegenslag. Jan, de Partij van de Arbeid, afdeling Rheden en Rozendaal, dankt je voor je trouw aan de partij en voor je deelname aan onze discussies. Kameraad, rust zacht. Onze deelname gaat uit naar zijn kinderen en kleinkinderen.”