PlusBus in de wacht

RHEDEN – De PlusBus Rheden ziet zich genoodzaakt haar werkzaamheden als vervoerder tot nader order op te moeten schorten. “De veiligheid van onze vrijwillige chauffeurs, de meeste ook 70+, alsmede de kwetsbare doelgroep die wij in principe vervoeren liggen ten grondslag aan dit besluit”, meldt het bestuur. “Daarnaast is het zo dat ook de bestemmingen van onze passagiers zoals dagbesteding, dokters-/ ziekenhuisbezoek en sportclubs veelal gesloten zijn.” Vaste klanten krijgen een telefoontje en het antwoordbandje van wordt opnieuw ingesproken. “Het spreekt voor zich dat zodra de situatie weer veilig is en de lichten op groen staan wij onze werkzaamheden weer zullen hervatten”, aldus de PlusBus.