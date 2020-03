Pinksterfestival Brummen kan niet doorgaan

BRUMMEN – Het bestuur van het Pinksterfestival heeft besloten de 27e editie van het evenement dit jaar af te gelasten. Voor het eerst in jaren blijft het dit jaar met Pinksteren stil in Brummen.

Het bestuur maakte haar besluit donderdag 19 maart bekend. “Tot onze spijt ziet het bestuur zich genoodzaakt om het Pinksterfestival Brummen 2020 niet door te laten gaan. Wij staken dan ook alle voorbereidingen per direct.”

Het besluit is genomen nadat er woensdag overleg is geweest tussen voorzitter Herman van Meerem en burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen. “Het voltallige bestuur is tot de conclusie gekomen dat de kans groot is dat ook na 6 april de door de overheid genomen maatregelen van kracht blijven. De periode waarmee wij met het coronavirus te maken hebben is daarmee veel langer dan eerst gedacht”, meldt het bestuur. “Zelfs al zou de situatie eind mei/begin juni verbeterd zijn, dan nog zullen we met de nasleep kampen. Wij verwachten in dat geval een te lage opkomst van zowel deelnemers als publiek, bij alle onderdelen van het Pinksterfestival.”

De deelnemers die zich reeds hebben ingeschreven voor het Pinksterfestival worden per mail op de hoogte gesteld. Het bestuur van het Pinksterfestival vindt het erg spijtig dat deze beslissing moest worden genomen, maar staat achter haar besluit. “Wij vertrouwen op jullie begrip voor deze lastige en voor iedereen onwelkome beslissing. Gezondheid gaat echter voor alles.”

Op haar website maakt het bestuur duidelijk dat zij volgend jaar opnieuw haar best gaat doen om een fantastisch evenement te organiseren. Pinksteren valt dan op 23 en 24 mei.