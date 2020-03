Personeel zingt bewoners Beverode toe

DIEREN – Personeel van verzorgingshuis Beverode in Dieren heeft donderdagmiddag 26 maart de oudere bewoners toegezongen. De ouderen mogen de deur niet uit en kunnen geen bezoek ontvangen. Om hen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd, kwam zanger Dennis Posthuma in actie. Samen met het personeel zong hij You’ll Never Walk Alone en 17 Miljoen Mensen. de bewoners van Beverode stonden allemaal achter het raam toe te kijken en vooral te genieten. Het deed de zangers goed een lach te zien op de gezichten van hun publiek. Natuurlijk hield iedereen keurig 1,5 meter afstand. Voorbijgangers die bleven staan om te kijken, werden dan ook vriendelijk verzocht door te lopen.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink