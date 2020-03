Pauze voor Schola Gregoriana Isala

KLARENBEEK – De Schola Gregoriana Isala is al weken in het Boshuis te Klarenbeek intensief aan het oefenen op een mooi Passie-programma. Maar ook de Schola ontkomt niet aan extra maatregelen van het kabinet om aan ‘sociale onthouding’ te doen. Vooral omdat enkele zangers ook eenvoudigweg ‘risicogroep’ zijn door hun leeftijd. Dus alle repetities in het Boshuis, inclusief de geplande studiedag, komen te vervallen.

Het wegvallen van deze oefenmomenten maakt ook de geplande optreden in Klooster Nieuw Sion en Twello praktisch onmogelijk. Deze komen dus te vervallen. Een volgend optreden is al wel in het vooruitzicht: op 26 juli zingt de Schola in de Grote Kerk van Apeldoorn. De Schola hoopt de repetities per 8 april te kunnen hervatten, maar dat blijft natuurlijk afhankelijk van de corona-maatregelen die op dat moment van kracht zijn.