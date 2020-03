Oude voertuigen bij oud gemaal

VELP – Gemaal De Volharding was zondag 8 maart het decor voor de Koffieklets, de eerste bijeenkomst van het seizoen van de commissieleden van de Oranje Klassieker Rit Velp (OKRV). Ondanks de slechte weersvoorspelling was er een grote opkomst met maar liefst veertig voertuigen: dertig personenvoertuigen, twee motorfietsen, een brommer, een klassieke racefiets en een vrachtautootje. Daarnaast kwamen er bezoekers in hun moderne voertuigen om de oudjes te bekijken.

De klassiekers waren te gast bij de vrienden van het gemaal de Volharding in samenwerking met de gemeente Rheden. De machine van het gemaal liet haar gebulder op de achtergrond klinken. Zo werd Koffieklets een mooie combinatie van industrieel erfgoed en rijdend erfgoed.

Op het eind van de bijeenkomst werd het een gezellige drukte in het gemaal, omdat de regen en koude toch wat parten speelde. De aanwezige erwtensoep en koffie maakten veel goed. De rijders zijn welkom voor de Oranje Klassieker Rit op Koningsdag, maandag 27 april. Inschrijven kan via www.okrv.nl.

Foto: Michiel Louwe