Oranje Klassieker Rit Velp volgend jaar

VELP – In verband met de gebeurtenissen en maatregelen rondom het coronavirus en het besluit van de stichting Velp voor Oranje om in Velp alle Koningsdagactiviteiten af te gelasten, heeft de organisatie van de Oranje Klassieker Rit Velp in navolging hiervan ook besloten de 18e editie van de rit te verplaatsen naar 2021.

Op 27 april 2021 hoopt de organisatie natuurlijk weer de rit van zo’n 120 kilometer te kunnen rijden. “We gaan er van uit dat we de passie van het klassiek rijden weer met zo’n kleine 300 rijders en bijrijders kunnen uitvoeren onder de noemer Blij dat ik Rij.” Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.okrv.nl en de Facebook-pagina van de OKRV.