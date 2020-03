Optreden Martin Šimek geannuleerd

DOESBURG – Het optreden van Martin Šimek in Gasthuiskerk Doesburg, dat gepland stond op zondag 21 maart, is geannuleerd wegens ziekte van de artiest. Šimek is niet in staat is om een monoloog van ongeveer 1,5 uur op de planken te brengen. Bezoekers die al kaartjes hebben gekocht kunnen ervoor kiezen het bedrag teruggestort te krijgen of het kaartje te laten omboeken voor een andere voorstelling.