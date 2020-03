Ophalen oud papier Loenen

LOENEN – De vrijwilligers van muziekvereniging OLTO halen zaterdag 21 maart oud papier op in Loenen. Deze week doen zij dit in de volgende straten: Loenerdrift, Watermolen, Molenbeek, Bruisbeek, Engelenweg, Derk Mulderweg, Leeuwenbergweg, Hoofdweg tot Blanken, Vrijenbergweg en Beekbergerweg. OLTO vraagt om geen melk- en drankpakken bij het oud papier te doen. Deze kunnen samen met het plastic in de oranje container.