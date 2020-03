Open NK Schaken blijft in Theothorne met nieuwe hoofdsponsor

DIEREN – De s

chakers kunnen er weer tegenaan in het Open Schaakkampioenschap van Nederland en de Bondswedstrijden deze zomer. Met de nieuwe uitbater is overeengekomen dat het toernooi, dit jaar al voor de 42ste keer, opnieuw in Sporthal en Zalencentrum Theothorne gehouden kan worden. Daarnaast krijgt het evenement een mooie financiële injectie van de nieuwe hoofdsponsor UpcoPAY.

“UpcoPAY heeft z

ich in principe voor drie jaar aan ons toernooi verbonden,” meldt de nieuwe toernooidirecteur, Dirk Hoogland. “Met deze sponsor kunnen we gelukkig op dezelfde voet verder als in de afgelopen jaren, en we hopen dus weer een aantal sterke grootmeesters en talentvolle jeugdspelers naar Dieren te krijgen.”

De inschrijving voor het Open NK is net gestart, en oud-winnaar Viacheslav Ikonnikov uit Rusland heeft zich reeds gemeld. Het toernooi vindt dit jaar plaats van 20 tot en met 30 juli.

www.schaken.nl/onk.