VELP – Waar de ooievaar in de jaren zestig en zeventig het zwaar had in Nederland, komt het dier weer steeds vaker voor. De mooie zwart-witte vogels blijven echter bekijks trekken. Zo ook dit exemplaar, deel van een koppel dat een nest heeft gemaakt in de uiterwaarden in Velp.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink