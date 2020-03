Ontmoetingskerk gevuld met selfies

DIEREN – Dominee Cees Bochanen stond zondag 22 maart voor een lege Ontmoetingskerk te preken. De zondagsdienst werd weliswaar via internet uitgezonden, zodat kerkgangers deze toch mee konden maken, maar vreemd was het wel. Om de predikant tijdens de dienst toch een idee te geven voor wie hij stond te preken, was vooraf een oproepje uitgegaan. Als mensen een foto van zichzelf naar de kerk e-mailden, werd deze geprint en op te stoelen in de kerkzaal geplakt. Zo kreeg de lege kerk toch een gezicht.

Meer over de digitale kerkdiensten van de protestantse kerken aan de Veluwezoom is verderop in deze krant te lezen.

Foto: Han Uenk