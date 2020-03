Ondernemers beschermen zich tegen coronavirus

REGIO – Veel winkeliers in de regio nemen maatregelen om hun medewerkers en klanten te beschermen tegen het coronavirus. In veel winkels zijn transparante schermen geplaatst om zo het contact tussen klant en medewerker zoveel mogelijk te beperken.

In de supermarkten worden strenge regels gehanteerd. Klanten moeten hun handen ontsmetten of gebruik maken van handschoentjes en er mag een maximum aantal klanten tegelijk naar binnen om te voorkomen dat er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Bij de kassa’s zijn de cassières van de klanten gescheiden door plastic schermen. Dit wordt ook bij veel kleinere winkels gedaan, zoals bij Juweliershuis Aalbers in Velp en Discus Tropica in Dieren (foto’s.)

De ondernemers zijn blij dat zij open mogen blijven, hoewel de klandizie de laatste weken flink is afgenomen en ook zij natuurlijk het risico op verspreiding van het virus zo veel mogelijk willen beperken. Om de zaak toch draaiende te houden, worden veel creatieve acties verzonnen. Restaurants gaan hun gerechten thuis bezorgen, maar ook Douglas en Etos in Velp brengen bijvoorbeeld de aankopen naar hun klanten. Boekhandeljaar Walter Jansen leest elke woensdag iets voor voor de webcam om het contact met zijn klanten niet te verliezen. Ook heeft hij een boekenloket geopend, waar iedereen bestelde boeken kan afhalen. Ook stappen de medewerkers van Jansen & de Feijter op de fiets om boeken aan huis te bezorgen.