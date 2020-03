Nieuwe maatregelen zorgen voor nog meer afgelaste evenementen

REGIO – Tot 1 juni zijn samenkomsten niet toegestaan, ongeacht de hoeveelheid mensen die erbij zijn. Dat is één van de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet maandag 23 maart aankondigde. Dit betekent dat onder andere de viering van Bevrijdingsdag, Koningsdag, Pasen en de herdenking op 4 mei definitief van de baan zijn.

Minister Grapperhaus kondigde maandag aan dat alle bijeenkomsten tot 1 juni niet langer door mogen gaan. Deze langere periode is gekozen om rust te geven bij de organiserende groepen, zoals bijvoorbeeld voor bevrijdingsdag. “We moeten een knoop doorhakken. Dat geeft rust, omdat mensen weten dat het de komende twee maanden niet aan de orde is, maar ook in de vorm van activiteiten en samenkomsten in de voorbereiding.”

Veel organiserende comités hadden hun activiteiten voor de aankondiging van het kabinet al afgelast. Zo werd de bevrijdingsrit over de Veluwezoom van 18 april al verschoven naar 29 augustus en de bijbehorende vieringen in de dorpen van de gemeente Rheden afgelast. Velp voor Oranje en Rheden voor Oranje hadden de koningsdagactviteiten en herdenkingen al afgeblazen.

Afgelast

Ook het Comité 4 en 5 mei in Doesburg heeft nu officieel haar activiteiten opgeschort. De activiteiten op 16 en 18 april worden verplaatst naar een nader moment in het jaar, meldt het comité. De jaarlijkse wandeltocht langs de Doesburgse oorlogsmonumenten en -graven, de stille tocht en herdenkingsplechtigheid op 4 mei gaan niet door.

De Oranjestichting Dieren moet, naast het bevrijdingsfeest op 18 april, ook de kermis afgelasten, die plaats zou vinden van 23 tot en met 27 april. De organisatie gaat zich richten op het Koningsfeest voor 23 tot en met 27 april volgend jaar. De stichting hoopt wat betreft het bevrijdingsfeest nog wel aan te kunnen haken bij de bevrijdingsrit op 29 augustus.

De organisatie van het Bevrijdingsfestival in Beekbergen kondigt vast aan het festival en alle daarbijbehorende activiteiten volgend jaar te willen houden onder het motto ’75 + 1 jaar Vrijheid. Alle voorbereidingen die nu al zijn gedaan, worden dit najaar weer opgepakt.

Overigens wil het afgelasten van de openbare plechtigheden op 4 mei niet zeggen dat de herdenking in stilte voorbij zal gaan. Verschillende organiserende comités denken, samen met de betreffende gemeente, na over hoe de herdenking toch vorm kan krijgen.

Subsidie

De provincie Gelderland heeft besloten de organisatoren van alle activiteiten rondom 75 jaar vrijheid tegemoet te komen door de subsidieregels te versoepelen. Normaal gesproken is het zo dat een subsidie vervalt als een evenement niet doorgaat. Gedeputeerde Staten heeft echter besloten dat de verleende subsidies tot uiterlijk 31 mei geldig blijven, zodat alle activiteiten op een later moment alsnog door zouden kunnen gaan.

Wandelvierdaagse

Ook de organisatoren van avondvierdaagses in de regio realiseren zich dat hun evenement waarschijnlijk niet door kan gaan, ook als die in juni plaatsvindt. Zo heeft Eerbeek al besloten geen Wandel4Daagse te organiseren. De vierdaagse zou beginnen op 8 juni. “Dat is weliswaar een week nadat de periode waarvoor het verbod geldt nu eindigt, maar we vinden het onverantwoord om door te gaan met de organisatie van een evenement dat elke avond rond de 1000 deelnemers kent”, meldt de organiserende stichting. “Bovendien is de kans groot dat er ook na 1 juni een verbod blijft bestaan op een evenement met de omvang van Wandel4Daagse Eerbeek.” De stichting heeft het voornemen om van 2021 een extra feestelijke editie te maken.

In Dieren gaan ze proberen de avondvierdaagse van 7 tot en met 10 september te lopen. “De inschrijving al starten vanaf begin augustus, zodra alles rond is en corona geen roet in het eten gooit”, meldt de organisatie op Facebook.