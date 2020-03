Nieuwe maatregelen: geen evenementen tot 1 juni, burgemeesters mogen handhaven

REGIO – Premier Mark Rutte en ministers Grapperhaus en De Jonge maakten maandag 23 maart nieuwe maatregelen bekend in de strijd tegen het coronavirus. Zo zijn alle bijeenkomsten tot 1 juni niet toegestaan. Burgemeesters mogen gaan handhaven om samenscholingen.

Om te voorkomen dat mensen elkaar toch opzoeken en om rust te geven binnen organisaties van evenementen en activiteiten, is besloten tot 1 juni geen bijeenkomsten meer toe te staan.

Ook kondigde minister Grapperhaus aan dat burgemeesters de mogelijkheid krijgen om in bepaalde gebieden een verbod op groepsvorming in te voeren. Bij overtreding kan een boete opgelegd worden van 400 euro.

Rutte riep mensen op vooral hun verstand te gebruiken, alleen naar de supermarkt te gaan en elkaar niet op te zoeken. Een ommetje maken mag, maar alleen en niet in groepen. Hij sprak vooral jongeren aan en riep hen op zich aan de maatregelen te houden.