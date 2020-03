Nieuwe dirigent muziekvereniging Wilhelmina Spankeren

SPANKEREN – Woensdagavond 11 maart is Wolbert Baars gestart als nieuwe dirigent bij muziekvereniging Wilhelmina Spankeren. Na een intensieve zoektocht is de vereniging blij dat Wolbert de leiding van het fanfareorkest op zich wil nemen. De muzikanten hopen op een fijne samenwerking en verdere ontwikkeling van het orkest en de vereniging.

Door de stroomuitval op woensdagavond was de eerste repetitie meteen een bijzondere om niet snel te vergeten. In het donker repeteren. De concertlampjes brachten uitkomst. Hiermee was er voldoende licht om verder te repeteren.

Muziekvereniging Wilhelmina verwelkomt nieuwe leden. Voor ervaren muzikanten is er plek in het fanfareorkest. Vooral de bugelsectie en het slagwerk kunnen nog uitbreiding gebruiken. Daarnaast is het voor jong en oud mogelijk om een instrument te leren bespelen. Eenieder is welkom om een kijkje te komen nemen tijdens de repetitie op woensdagavond.

Foto: Manuela Slekin

www. wilhelmina-spankeren.nl