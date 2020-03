Nieuwe datum vor Bevrijdingsrit Veluwezoom

REGIO – Keep Them Rolling heeft geconcludeerd dat de bevrijdingsrit door de dorpen van de gemeente Rheden, Rozendaal en Doesburg, die gepand stond voor zaterdag 18 april, niet door kan gaan. Er is direct een nieuwe datum gevonden: op zaterdag 29 april gaat de rit alsnog door.

“Nu ons duidelijk is geworden dat het rijden van onze bevrijdingsrit op 18 april door het heersende coronavirus onmogelijk is, hebben we besloten de rit af te gelasten. Heel vervelend en zonder meer een domper, al is de reden voor afgelasting volledig legitiem”, meldt de verenging voor liefhebbers van oude legervoertuigen.

Het goede nieuws is, dat de rit alsnog doorgaat op zaterdag 29 augustus. Deze dag is gekozen door het feit dat in 1945 in dat weekend Koninginnedag werd gevierd, de eerste na de oorlog. In het hele land werden daarom erebogen opgericht, feesten georganiseerd en optochten gehouden vanwege de verjaardag – op 31 augustus – van de toenmalige vorstin Wilhelmina.

De gekozen datum van 29 augustus refereert ook aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, want eind augustus 1945 capituleerde eindelijk ook Japan en eindigde daarmee eveneens de oorlog in Nederlands Indië.