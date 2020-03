Nieuwe bomen voor De Del

RHEDEN – Eigenlijk zouden schoolkinderen woensdag 18 maart aan de slag gaan met het planten van bomen in De Del in Rheden, als onderdeel van nationale Boomfeestdag. De kinderen zouden bomen planten om de exemplaren te vervangen die tijdens de tornado vorig jaar juni zijn omgewaaid. Met het sluiten van de scholen is ook deze activiteit uiteraard afgeblazen. Toch is er de afgelopen week gewerkt om de bomen de grond in te krijgen. Helaas zonder kinderen, maar er staan in ieder geval weer bomen in De Del.

Foto: Henk Jan van der Vijgh