Nieuwbouw Angerlo Vooruit sleept award in de wacht

ANGERLO – Voetbalvereniging Angerlo Vooruit heeft onlangs de stimuleringsprijs Beste Initiatief Duurzaamheid in de wacht gesleept voor de nieuwbouw van de kleedkamers en kantine. Voorzitter Dirk Willem Tiecken mocht de bijbehorende cheque van 1.000 euro donderdagmiddag 5 maart in ontvangst nemen tijdens het Green Tie Event, de afsluiting van de Vakbeurs Sportaccommodaties in de Expo in Houten.

De jury onder de indruk van de manier waarop Angerlo Vooruit is omgegaan met duurzaamheid. Daarnaast prees de jury de inzet van zo veel vrijwilligers bij het project. “Erg bijzonder dat een klein dorp er zo massaal zijn schouders onder heeft gezet.” Voorzitter Dirk Willem Tiecken laat weten erg blij te zijn met de prijs. “Het is erkenning voor de inspanning die we hebben geleverd om een zo duurzaam mogelijk complex neer te zetten. En waardering voor het harde werk van al onze vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen aan dit project.”

Zowel het kleedkamergebouw als de kantine is duurzaam ontworpen. Bij sloop is ervoor gekozen om ook wat te laten staan. Dat heeft bijgedragen tot vermindering van CO2 tijdens de bouw. De panden zijn uitgerust met warmtepompen in combinatie met vloerverwarming. Het geheel is toegespitst op een laagtemperatuursrendement. Dat betekent dat de toevoertemperatuur niet meer 70 tot 80 graden Celsius is, maar 25 tot 40 graden. Een forse energiebesparing. De warmtepompen zijn gekoppeld aan maar liefst 156 zonnepanelen.

Om de luchtverversing te kunnen beheersen heeft de vereniging een unit geïnstalleerd om warmte terug te winnen (wtw unit). De verlichting in de accommodatie allemaal uitgevoerd in LED en wordt aangestuurd door bewegingssensoren.

Tot slot heeft de accommodatie een compleet gescheiden rioleringssysteem en het beregenen van de velden gebeurt met grondwater dat zelf opgepompt wordt. Voordeel hiervan is dat na beregening het water weer terugzakt in de bodem en hergebruikt kan worden.

Het is de bedoeling dat de nieuwbouw dit voorjaar wordt opgeleverd. Voetbalvereniging Angerlo Vooruit kan dan weer jaren vooruit met een sportaccommodatie die helemaal up to date is. “Ons nieuwbouwproject sluit mooi aan bij de plannen van de gemeente Zevenaar, die Angerlo heeft aangewezen als proefproject aardgasvrij. Wij willen een voorbeeld zijn voor de samenleving”, aldus voorzitter Tiecken.