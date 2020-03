Narcissenactie Unitas digitaal

DOESBURG – Het zou dit jaar de vijftiende keer zijn dat de Doesburgse gymnastiekvereniging Unitas de narcissenactie zou houden. Op 4 april zouden de leden weer aan de huizen de plantjes gaan verkopen, maar dat gaat nu door het coronavirus niet door. Dit betekent dat de vereniging behoorlijk wat inkomsten mist. De narcissenactie is de enige actie die Unitas houdt en de opbrengst is hard nodig voor de clubkas. Daarom hoopt de vereniging dat de mensen die elk jaar narcissen kopen, deze dit jaar via e-mail wil bestellen. Dit kan naar voorzitter@unitasdoesburg.nl. Betaling gebeurt in overleg via een TIkkie of overboeking. Een narcissenpotje met meerdere bollen kost 2,50 euro. Vermeld in de bestelling duidelijk om hoeveel potjes het gaat, het adres en de manier van betalen. Bestellen kan tot uiterlijk 27 maart. De narcissen worden dan op zaterdag 4 april tussen 10.00 en 13.00 uur bij de voordeur neergezet.