MVK en HOB spelen samen in Klarenbeek

KLARENBEEK – Het is inmiddels even geleden, maar Muziekvereniging Klarenbeek en Harmonie Orkest Brummen kijken tevreden terug op het concert dat zij samen gaven op zaterdag 7 maart in Het Boshuis in Klarenbeek. Onder de titel MVK Meets HOB hebben de orkesten op deze prachtige locatie fantastisch gespeeld.

oor de pauze trad HOB op onder leiding van dirigent Romano Mediati. De nummers Solemnitas en Children of Sanchez waren bijzonder succesvol.

a de pauze was Muziekvereniging Klarenbeek aan de beurt onder leiding van dirigente Inge Lage Venterink. Met hun uitvoering van The Seventh Night of July en het slotnummer Bella Ciao verwenden de muzikanten het publiek. De goede samenwerking is een mooie opmaat voor het concours dat op 28 november plaatsvindt in de Hanzehof in Zutphen.