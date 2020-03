Muziek in de klas met DHO

DIEREN – Het Dierens Harmonie Orkest doet haar best om jongeren in aanraking te brengen met muziek. Inmiddels zijn de muzikanten aan hun derde scholenproject begonnen, dit keer op de Koningin Emmaschool in Dieren.

“Het kunnen bespelen van een instrument is ontzettend leuk en nog goed voor je ontwikkeling ook”, aldus Jan-Willem Sonderlo, voorzitter van DHO. “Met onze scholenprojecten komen wij naar de kinderen toe en willen wij hun laten ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken.” Vorig jaar werden de eerste contacten gelegd met de Koningin Emmaschool over een eventueel muziekproject en daar werd direct enthousiast gereageerd. In overleg is er een leuk programma vastgesteld.

“Eigenlijk is iedereen altijd enthousiast over een muziekproject op school; de kinderen en docenten maar zeker ook de muzikanten van DHO zelf,” aldus de voorzitter. Ter gelegenheid van de start van het project waren er dan ook maar liefst zestien muzikanten van DHO op woensdagochtend op de Emmaschool te vinden. Deze muzikanten maakten deel uit van een klein orkest. Verdeeld over twee groepen kwamen alle kinderen kijken en luisteren en kregen ze uitleg over de diverse blaas- en slagwerk instrumenten. De leerlingen van de Emmaschool gingen ook zelf muziek maken door middel van bodypercussion en wie het leuk vond mocht het orkestje dirigeren.

Na deze succesvolle introductie krijgen alle leerlingen van de Emmaschool tot aan de meivakantie muziekles van twee vakdocenten van DHO. Tijdens deze lessen zullen de kinderen onder andere zelf een muziekinstrument bouwen en uiteraard gaan ze samen muziek maken. De kinderen van de bovenbouw leren zelfs ook om muziek te maken op diverse blaas- en slagwerk instrumenten die door DHO ter beschikking worden gesteld. Op 22 april wordt het project afgesloten met een spetterend optreden van alle kinderen.

