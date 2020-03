Motorrun Doesburg uitgesteld

DOESBURG/REGIO – De Motorrun die zaterdag 6 juni zou plaats vinden wordt door het coronavirus uitgesteld. Helaas kan de dertigste editie nu niet gereden worden. Er is nog gekeken of het in kleine groepjes zou kunnen, maar gezien de (vaak) kwetsbare groep mensen is ook dit op dit moment niet verantwoord. Echter uitstel is geen afstel en de organisatie hoopt dat het na de zomer alsnog mogelijk is een datum te plannen om deze rit, waar de deelnemers al maanden naar uitkijken, toch te kunnen rijden.