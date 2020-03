Met de hoogwerker op bezoek bij oma

EERBEEK – Bezoek is niet meer toegestaan in verzorgingshuizen en dat is voor de bewoners erg moeilijk. Geen kinderen en kleinkinderen op bezoek. Ook voor de familie is het natuurlijk heel vreemd om niet meer bij ouders of grootouders langs te kunnen gaan, bij te praten en even te zien hoe het gaat.

Daar hebben ze bij de Beekwal in Eerbeek een creatieve oplossing voor gevonden: zaterdag 28 maart kwam er een hoogwerker langs. Familieleden werden één voor één omhoog gehesen, om zo even met hun geliefde te kunnen praten. Door het raam en op afstand weliswaar, maar het was fijn dat de bewoners op deze manier toch even bezoek kregen.

De medewerkers van de Beekwal doen hun best om deze tijd voor de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Daarnaast wordt het verzorgingshuis overspoeld met mooie initiatieven uit de samenleving, kinderen brengen tekeningen, ondernemers bieden gebak en bloemen aan.

Foto: Han Uenk