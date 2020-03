Looierspark openbaar toegankelijk voor wandelaars

DOESBURG – De gemeente Doesburg stelt het Looierspark, het braakliggende terrein tussen de Koppelweg en de Looiersweg, open voor wandelaars. Dit is nu nog bij wijze van proef en alleen dit jaar.

Op twee plekken zijn de poorten tot het Looierspark weggehaald: aan de westzijde vlakbij de bushalte en aan de zuidoostzijde bij de sporthal. Dit zorgt ervoor dat er drie entrees voor het Looierspark zullen zijn: aan de westzijde bij de bushalte, aan de zuidoostzijde bij de sporthal en de noordoostzijde bij de tennisvereniging. Het opslagterrein van de voormalige Stadswerf blijft afgesloten voor publiek.

Het terrein is gemaakt en gesnoeid. Het terrein wordt de komende tijd extensief beheerd. Dat betekent dat het twee tot drie keer in het jaar wordt begraast door schapen. Op het terrein is wandelen toegestaan. Honden zijn ook welkom, mits aangelijnd en de hondenpoep wordt opgeruimd.

Richtlijnen voor de toekomstige invulling van het Looierspark staan omschreven in de gebiedsvisie De Blauwe Knoop. Voor het uitwerken van alle ambities in deze visie is momenteel geen budget. Wel is het (vooralsnog tijdelijk) openbaar toegankelijk maken van het gebied een eerste stap richting de ambitie voor dit gebied.