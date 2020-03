Loenense bloemengroet voor zorg en ouderen

LOENEN – Door een gulle Loenenaar zijn vorige week bossen met tulpen aangeboden aan de Buurtzorg uit Loenen en de medewerkers van Vérian afdeling Loenen. Zo ook bij Betsie Klomp van Vérian (foto). Zij konden deze bloemen weer uitdelen aan hun medewerkers. Ook werden door drie vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Loenen vele bossen tulpen bezorgd bij een groot aantal ouderen in Loenen. Het doel hiervan was om de ouderen in deze moeilijke tijd een hart onder de riem te steken.