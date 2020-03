Loenen krijgt zonnedak op distributiecentrum Thomassen

LOENEN – ECL Zon BV kan aan de slag met de voorbereidingen voor het eerste zonneproject van de coöperatie op het dak van Distributie Centrum Thomassen aan het Kanaal Zuid in Loenen. Het benodigde geld voor de 2760 zonnepanelen is binnen. De vereiste vergunningen en verzekeringen zijn rond en ook de aansluiting van het zonnedak op het netwerk van Liander is geregeld.

Als alles volgens planning verloopt, kan in mei worden gestart met de plaatsing van de panelen. Eind juni kan dan de zonnestroominstallatie worden aangesloten op het net.

Het dak levert 15 jaar lang genoeg stroom voor de jaarbehoefte van circa 250 huishoudens, dat is een kwart van alle Loenense huishoudens. De uitstoot van CO2 wordt met ongeveer 360.000 kilo per jaar verminderd.

Met dit project is een investering van 700.000 euro gemoeid. Het rendement voor deelnemers wordt naar verwachting 4 procent per jaar.

www.ecloenen.nl