Les volgen aan je eigen keukentafel

GEM. RHEDEN – Toen premier Rutte zondag 15 maart aankondigde dat alle scholen per direct hun deuren zouden sluiten, betekende dat voor leerkrachten en schooldirecties het begin van een enorme operatie om te zorgen dat de kinderen toch onderwijs konden blijven volgen. De leerlingen van de scholengroep Veluwezoom in de gemeente Rheden en Rozendaal konden maandag in de loop van de dag al online aan het werk.

“De kinderen werken in de klas al met een online pakket waar ze thuis ook op kunnen inloggen”, vertelt Dennis de Ruiter, bovenschools IT-er voor de scholengroep en directeur van de Prinses Margrietschool in Spankeren. “De leerkrachten kunnen daar opdrachten in klaarzetten, waar de kinderen op hun eigen niveau mee aan de slag kunnen.”

Kinderen die thuis geen tablet of computer ter beschikking hebben, konden er een lenen van de school. Ook worden er pakketjes met werk klaargemaakt op school, die door de ouders kunnen worden opgehaald. “De afgelopen week hebben de kinderen thuis gewoon door kunnen werken”, aldus De Ruiter. “Maar nu gaan we voor de komende tijd kijken hoe we het aanbod interactiever kunnen maken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de kinderen de hele dag achter een beeldscherm zitten, dat doen ze op school ook niet.”

De leraren maken bijvoorbeeld filmpjes met lessen en bedenken opdrachten die de kinderen zelfstandig uit kunnen voeren. Ook nemen ze met regelmaat contact op met de kinderen, zodat de leerlingen hun meester of juf even kunnen spreken. “Ook gaan we kijken hoe we de oudere kinderen lessen kunnen gaan geven via de webcam”, aldus de Ruiter.

Scholengroep Veluwezoom bestaat uit tien openbare basisscholen in de gemeenten Rheden en Rozendaal en telt bijna 1700 leerlingen. De meeste kinderen blijven thuis, tot nu toe zijn er slechts enkele kinderen per school die gebruikmaken van de aangeboden opvang. De Ruiter verwacht wel dat dit de komende weken meer zal worden: “Deze eerste week hebben ouders vaak nog iets anders kunnen regelen.”

Hoe lang de scholen gesloten blijven is voor iedereen een vraag. De leerlingen van de scholengroep Veluwezoom kunnen voorlopig in ieder geval thuis goed vooruit. De Ruiter: “Deze manier van les geven èn volgen is voor iedereen een grote verandering. Maar het is mooi om te zien hoe iedereen de schouders eronder zet om er het beste van te maken.”

Foto: Puck en Flo zijn thuis hard aan het werk