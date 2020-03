Lege schappen in supermarkt door coronapaniek

REGIO – Volle supermarkten en lege schappen. Sinds premier Mark Rutte donderdagmiddag 10 maart nieuwe maatregelen aankondigde om het coronavirus tegen te gaan, wordt er massaal gehamsterd. Vrijdagochtend stonden er lange rijen in de supermarkten in de regio. Vooral pasta en rijst, blikgroenten en toiletpapier vliegen de schappen uit. Zeep en handgel waren al langer nauwelijks genoeg aan te slepen. Blijkbaar hebben de nieuwe maatregelen toch voor paniek gezorgd. Vrijdagmiddag was de ergste drukte voorbij, maar de waren de schappen leeg. Overigens melden de supermarkten dat mensen zich echt geen zorgen hoeven te maken. Er is genoeg voorraad en leveringen gaat gewoon door.

Foto: Wencel Maresch