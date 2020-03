Leerlingen De Enk aan de slag voor ouderen in de Beekwal

EERBEEK – Het zijn bijzondere tijden: kinderen moeten hun schoolwerk thuis doen en ouderen moeten binnen blijven en mogen geen bezoek ontvangen. Om de eenzaamheid tegen te gaan hebben een aantal kinderen van CBS de Enk brieven, kaarten en tekeningen gemaakt voor ouderen in het dorp. Dit pakket is op 24 maart aangeboden aan de bewoners van de Beekwal.

Tevens heeft een aantal kinderen de tuin voorzien van lieve boodschappen en mooie tekeningen op de stoep om zo te laten zien dat ze aandacht hebben voor de ouderen in het dorp. Dit alles werd enthousiast ontvangen door de bewoners die achter de ramen stonden te zwaaien.