Landelijke Opschoondag geannuleerd

BRUMMEN – De gemeente Brummen heeft beslotende gezamenlijke activiteit op zaterdag 21 maart wat betreft de Landelijke Opschoondag te annuleren. Dit uiteraard in verband met de coronacrisis.

De Dorpsraad Brummen, die de Opschoondag in Brummen coördineerde, stipt nog even aan dat het eenieder uiteraard vrij staat om deze dag zelf op pad te gaan om de eigen straat of buurt vrij te maken van zwerfvuil. Ook de werkgroep van de Dorpsraad, BZZV (Brummen Zonder Zwerf Vuil), zal die dag niet in georganiseerd verband lopen.

“Hopelijk kunnen we volgend jaar weer samenkomen om het dorp schoon te maken, maar het afval niet op straat gooien is natuurlijk het beste, voorkomen is beter dan genezen”, aldus de Dorpsraad.