KWF Doesburg zoekt coördinator en wijkhoofd binnenstad

DOESBURG – KWF Doesburg heeft dringend versterking nodig voor de collecte van 2020, die wordt gehouden van 30 augustus tot en met 5 september. De huidige coördinator Joke Anzion is door persoonlijke omstandigheden niet in staat haar functie nog langer uit te voeren en hoopt een nieuwe vrijwilliger te vinden, zodat de collecte dit jaar gewoon door kan gaan.

De coördinator regelt zaken voor de collecte, zoals de communicatie met wijkhoofden en gemeente, de bestelling van collectemateriaal bij het hoofdkantoor, de controle van het opgehaalde geld door de wijkhoofden, brengt het geld naar de bank en licht de media in. “Ik heb uiteraard een goed draaiboek en draag alles netjes aan je over. Voor vragen en hulp ben ik natuurlijk bereikbaar”, meldt Joke Anzion.

Daarnaast is KWF Doesburg ook nog op zoek naar een wijkhoofd voor de binnenstad omdat het vorige wijkhoofd heeft moeten stoppen door gezondheidsproblemen. “Hopelijk kan de collecte gewoon doorgang vinden, het zou echt jammer zijn als dit nu stopt.” Overigens zijn nieuwe collectanten natuurlijk altijd van harte welkom.

Mensen die mee willen helpen in de strijd tegen kanker, kunnen contact opnemen met Joke via kwfdoesburg@gmail.com of door te bellen/appen naar tel. 06-49668703.