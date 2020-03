Kroketjes voor Doesburgse ouderen

DOESBURG – Dinsdagmiddag 24 maart werd er klokslag 12.00 uur een grote doos vol kroketten langsgebracht bij verzorgingshuizen St. Elisabeth en de Hessengracht in Doesburg. De ouderen die daar wonen mogen geen bezoek meer ontvangen vanwege het coronavirus en dat maakt de dagen wel heel lang, zonder afleiding van familie of vrienden die een praatje komen maken. Cafetaria Reinders van de Kraakselaan trok zich dit aan en bracht de bewoners een heerlijk kroketje voor de lunch. Een kleine blijk van medeleven en een lekker extraatje. De dozen met kroketten werden door het personeel heel dankbaar en blij aanvaard. Geweldig initiatief in deze moeilijke tijd om toch nog een zonnestraaltje te geven.

Foto: Hanny ten Dolle