Klokken luiden als teken van hoop

DOESBURG – Drie woensdagen lang luiden op meer dan 350 plekken in heel Nederland de kerkklokken. Een kwartier lang, tussen 19.00 en 19.15 uur, beieren ze als ‘klokken van hoop en troost’. Een hart onder de riem voor iedereen, en in het bijzonder voor hen die ziek zijn of alleen. Daarnaast worden ze ook geluid als uiting van respect en waardering voor al die mensen die zich dag in dag uit inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Ook in Angerlo en Doesburg werden de kerkklokken geluid op 18 maart en zal dit ook gebeuren op 25 maart en 1 april. Rondom dit moment van klokluiden hebben de gezamenlijke kerken in Doesburg besloten om van 18.45 tot 19.30 uur de deuren open te zetten van de Grote of Martinikerk in het centrum van de stad en de Sint Martinuskerk in de wijk Zuidelijk Molenveld. Gewoon om plek te bieden aan wie het fijn vindt om even iemand te spreken, om te bidden of een kaarsje aan te steken.

Wie thuis toch liever thuis blijft, kan bij het horen van de klokken een kaars voor het raam of een lantaarn voor de deur zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.