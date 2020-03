Kleine voorloper op Boomfeestdag

BRUMMEN – Soms blijkt een drukke planning een voordeel. Woensdag 18 maart zou de landelijke boomfeestdag worden gehouden, maar deze kon uiteraard niet doorgaan. Vanwege volle agenda’s gingen de kinderen van de Oecumenische Basisschool in Brummen een weekje eerder al aan de slag. Samen met wethouder Pouwel Inberg van de gemeente Brummen staken zij de schop in de grond en hebben zij tenminste één boom geplant. Daarmee hebben zij ervoor gezorgd dat hun schoolplein een stukje groener is geworden. De boomfeestdag is verplaatst naar het najaar, dan worden de overige bomen alsnog geplant door de Brummense schoolkinderen.

Foto: Léontine van Geffen-Lamers