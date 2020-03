Kinderkledingbeurs in Hall

HALL – Op vrijdag 27 maart wordt in Hall de kinderkledingbeurs gehouden. Van 18.30 tot 20.30 uur kan er weer leuke tweedehands kinderkleding gekocht worden in OBS de Vossestaart in Hall. De opbrengst van deze avond komt ten goede aan de school.

Naast tweedehands kleding is ook Hennie’s Kinderkleding aanwezig met nieuwe merkkleding. Silly en zo is aanwezig met allemaal handgemaakte spulletjes om zelf te kopen of cadeau te geven. Om de beurs verder op te vullen kunnen de kinderen pony rijden, nagels laten lakken, haren laten vlechten, schminken en grabbelen in de grabbelton. In de koffiehoek kan wat gedronken worden. Er kan alleen contant betaald worden bij de kledingbeurs.

Tot 23 maart kunnen mensen die zelf kleding willen verkopen zich opgeven bij Alies via tel. 06-51663277 of alieshogeweij@icloud.com.